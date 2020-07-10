Каир, , 12:12 — REGNUM Правительство Египта одобрило поправки к уголовно-процессуальному законодательству страны, которые гарантируют анонимность жертвам сексуального насилия. Об этом передает ВВС Africa.

Согласно законопроекту, личности потерпевших могут быть раскрыты только суду и подсудимым по их просьбе.

Теперь данный законопроект должен подписать президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Жертвы сексуальных преступлений в Египте часто сталкиваются со стигматизацией, сообщают журналисты.

После принятия поправок самым популярным хэштегом в египетском Твиттере стал «начало феминистской революции», написанный на арабском языке. Активисты призывали женщин не бояться говорить о своем «опыте насилия».