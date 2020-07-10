Реутов, Московская область, , 11:49 — REGNUM В городе Реутов Московской области возобновили работу детские сады, ранее закрытые на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам главы городского округа Станислава Каторова, на данный момент 1036 воспитанников уже посещают детские сады. Об этом 10 июля ИА REGNUM заявили в пресс-службе главы городского округа Реутов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева детские сады перешли в штатный режим работы. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция отступает, работать приходится по новым правилам, соблюдая все необходимые меры безопасности», — объяснил Каторов и заметил, что в условиях распространения вируса в детских садах введены новые правила безопасности.

Все воспитатели обязаны пройти инструктаж. Каждое утро, как сотрудников, так и детей проверяют на COVID-19, измеряют температуру и оценивают общее состояние.

Каторов также сообщил, что в детские сады Реутова закуплены в достаточном количестве средства индивидуальной защиты, проводится профилактическая дезинфекция во всех помещениях и обеззараживание воздуха с использованием специальных ламп.