Москва, , 11:49 — REGNUM Министр просвещения РФ должен более конкретно высказаться о том, в какой форме в России будут проходить школьные линейки, дабы директора школ смогли адекватно подготовиться к этому событию, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что школьные линейки 1 сентября 2020 года пройдут «немножко в другом формате».

«Я слушаю и слежу за лексическим оборотом Сергея Кравцова и вообще за его отношением к людям, с которыми он общается. Мне кажется, что чаще всего в его заявлениях нет какой-то определённой логики. Вот эта фраза «немножко в другом порядке», она не столько смешная, сколько пугающая, потому что как бы директора школ и учителя не узнали об этом «другом порядке» за два-три дня до наступления 1 сентября, — сказал Володарский. — Если бы Сергей Кравцов хотя бы один день проработал в школе, то он бы знал, что к первому сентября директора школ и администрация школ начинают готовиться 1 июня. Это целое событие и целое мероприятие. Отмена линейки — это тоже неправильная вещь. У нас 13 июля отменяют масочный режим. Работают кафе, люди ходят. И отменять при этом линейки совершенно нелогично».

Кроме того, Володарский посетовал на то, что до сих пор неизвестны Роспотребнадзора к образовательным учреждениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Министерство просвещения приняло решение провести торжественную линейку по случаю 1 сентября не в традиционном формате, а в несколько изменённом.

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