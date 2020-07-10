Москва, 10 июля 2020, 11:49 — REGNUM Министр просвещения РФ должен более конкретно высказаться о том, в какой форме в России будут проходить школьные линейки, дабы директора школ смогли адекватно подготовиться к этому событию, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что школьные линейки 1 сентября 2020 года пройдут «немножко в другом формате».
Кроме того, Володарский посетовал на то, что до сих пор неизвестны Роспотребнадзора к образовательным учреждениям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Министерство просвещения приняло решение провести торжественную линейку по случаю 1 сентября не в традиционном формате, а в несколько изменённом.
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