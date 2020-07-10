Ставрополь, , 11:48 — REGNUM За прошедшие сутки в СКФО смерть пациентов с COVID-19 зарегистрирована только в двух субъектах — Дагестане и Ставропольском крае. В Дагестане скончались три человека, на Ставрополье — два. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб 10 июля.

Общее число умерших от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе составило за все время 760 человек. Антилидером по этому показателю стал Дагестан, где скончались 407 жителей, заразившиеся коронавирусом. На Ставрополье умерли 114 человек.

Меньше всего случаев смертельного исхода зарегистрировано в Карачаево-Черкесии — 15. В остальных республиках округа число смертей от COVID-19 не превышает ста.