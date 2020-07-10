Москва, , 11:48 — REGNUM Медицинскую маску можно превратить в модный аксессуар, однако при этом она должна отвечать необходимым требованиям. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Так, по её словам, маска обязательно должна быть трехслойной. Кроме того, тканевые средства индивидуальной защиты необходимо стирать каждый день при температуре 60 градусов.

«А рисунок может быть любой. Я понимаю, жара, неудобно, это все понятно. Просто надо привыкнуть к этому», — заявила в интервью РИА Новости Вуйнович.

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Также она указала на необходимость сделать маски доступными для всех. Представитель ВОЗ также напомнила, что нужно всегда мыть руки, везде должны быть санитайзеры, а поверхности в общественных местах должны быть дезинфицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава итальянского региона Лацио (Рим) Никола Дзингаретти заявил, что летом 2020 года медицинская маска должна стать для жителей региона «модным аксессуаром сезона», её ношение должно быть таким же естественным, как ношение часов или браслетов.

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