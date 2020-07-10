Махачкала, 10 июля 2020, 11:50 — REGNUM Три новых случая смерти пациентов с COVID-19 зафиксировано в Дагестане. Общее количество летальных исходов в республике по состоянию на 11:00 10 июля достигло 407, сообщил федеральный оперативный штаб.
Власти Дагестана заявляют о значительном улучшении эпидемиологической ситуации в республике, об этом говорит и официальная статистика о количестве регистрируемых фактов заражения коронавирусом. При этом случаи смерти в регионе отмечаются ежедневно — с начала месяца умерли 33 человека.
По общему числу летальных исходов Дагестан лидирует среди регионов СКФО и занимает четвертое место среди субъектов РФ после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
Читайте также: Республиканская клиническая больница Дагестана вернулась к обычной работе