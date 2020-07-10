Ярославль, , 11:42 — REGNUM Мэрия Ярославля начала подготовку к Дню города до отмены запрета на проведение массовых мероприятий. Власти разместили закупки на праздничное оформление города к этому дню. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День города в Ярославле City-yaroslavl.ru

Подрядчики должны изготовить декоративную композицию «С днем города», праздничные консоли на Московском проспекте, флаги и другую атрибутику. Общая стоимость 4 закупок составляет около 1,5 миллионов рублей.

Массовые мероприятия свыше 50 человек запрещены в Ярославской области указом губернатора Дмитрия Миронова после того, как в регионе появился первый зараженный коронавирусом. Сейчас в день фиксируется около 40 новых случаев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, в ближайшее время снятия запрета на массовые мероприятия не ожидается.

Ранее мэрия Ярославля планировала отпраздновать день города в сентябре. Судя по всему, праздник совместят с довыборами депутата Госдумы по 194 округу.

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