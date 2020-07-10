Пермь, , 11:40 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост числа летальных исходов пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. За сутки, на 10 июля, умерли шесть человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным минздрава региона, от коронавирусной инфекции скончался один пациент, еще пять умерли по причинам, не связанными с COVID-19.

С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 147 смертельных случаев пациентов, зараженных коронавирусом: 89 человек скончались от COVID-19, еще 58 — от сопутствующих заболеваний.

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