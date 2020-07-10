Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Петербург впервые за долгое время потерял «лидерство» по суточной смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в Северной столице подтвердили 21 летальных исход этой болезни.

При этом в Москве зафиксировали 28 смертей от COVID-19. Всего в Петербурге за время пандемии, по официальным данным, скончался 1541 человек.

Однако накануне была обнародована смертность по итогам июня, оказалось, что в этом месяце она выросла на 55% по сравнению с июнем 2019 года. Смертность в мае 2020-го была выше на 32% показателя мая 2019-го.

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В абсолютных значениях прирост летальности составил почти 4 тыс. случаев с начала года. В комитете по здравоохранению Петербурга признали, что большая часть из этих смертей прямо или косвенно связана с COVID-19 и сопутствующей пневмонией, но в статистику по коронавирусу они не попали.

Добавим, в России за сутки выявили 174 новых летальных исхода COVID-19, всего в стране за время пандемии, по официальной статистике, погибли 11 тыс. 017 человек.

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