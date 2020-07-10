Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве десять новых автобусных маршрутов запустили на время закрытия ряда поликлиник на ремонт. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Мосгортранса в официальном Telegram-канале.

В сообщении указано, что новые маршруты организованы на северо-востоке, востоке, юге, юго-западе и западе Москвы. Они, в первую очередь, предназначены для пассажиров, которым необходимо доехать до других филиалов медицинских учреждений. Маршруты обозначены специальными буквами «П» (до поликлиник) и «ДП» (до детских поликлиник). Буквы указаны на электронных табло автобусов.

«Новые маршруты помогают обеспечивать беспересадочную связь между жилыми кварталами и соседними филиалами поликлиник, к которым теперь прикреплены жители города. Это особенно удобно для людей в возрасте и пассажиров с детьми — им не приходится делать лишние пересадки по пути в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Более подробную информацию о работе транспорта можно найти на официальном сайте Мосгортранса.