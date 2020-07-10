Тбилиси, , 11:34 — REGNUM 28 грузинских военнослужащих, которые служили в составе «Миссии твердой поддержки» НАТО в Афганистане, заразились коронавирусом и спецрейсом, на самолете ВВС Германии, были доставлены в Грузию. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.

Состояние военнослужащих оценивается как удовлетворительное, осложнений не отмечается. По информации министерства, коронавирусом они заразились от местного населения, которое служило в составе миссии.

В сообщении также отмечается, что военнослужащие после выявления у них коронавируса были изолированы от остального состава миссии в соответствии со стандартами и правилами НАТО, поэтому другим грузинским миротворцам опасность заражения вирусом не угрожает.

Курс лечения инфицированные коронавирусом миротворцы пройдут в Горийском военном госпитале. Что касается остальных несущих службу в Афганстане грузинских военнослужащих, они по окончании срока службы и возвращении на родину будут проходить обязательный двухнедельный карантин.