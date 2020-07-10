Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 10 июля, подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает опештаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 47 пациентов. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся десять человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 один ребенок, 27 мужчин и 29 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, коэффициент распространения — 1,2 (на 9 июля — 1,2).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 282 случая заражения коронавирусом. От болезни оправились 3 306 пациентов. Скончались 147 человек.

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