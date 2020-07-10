Руза, Московская область, , 11:32 — REGNUM Движение по участку Волоколамского шоссе восстановили утром 10 июля. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в эфире телеканала «Россия 24».

«За сутки дорожниками Подмосковья был выполнен большой объем работы, пришлось вынуть больше 4,5 тыс. кубов подмоченного основания дороги и обратно уложить в основание порядка 4 тыс. куб. м, полностью восстановить асфальтобетонное покрытие», — рассказал Гержик.

Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко в своем официальном аккаунте Instagram сообщал, что все дорожные, аварийные службы муниципалитета работали над ликвидацией последствий удара стихии весь день 9 июля и ночь на 10 июля.

«Главное — к 8 утра восстановлено автомобильное и пешеходное движение по Волоколамскому шоссе», — отметил Пархоменко.

Алексей Гержик заверил, что все работы выполнены качественно. По его словам, все усилия не пропадут зря, и жители города уже сегодня поедут по новой дороге.