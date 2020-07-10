Ташкент, , 11:30 — REGNUM Жалобы жителей карантинного центра в Юкоричиричикском районе Ташкентской области на отсутствие питания не соответствуют действительности. Об этом 10 июля заявил заместитель министра здравоохранения республики Улугбек Собиров, сообщает агентство Kun.uz.

«Здесь условия хорошие, в каждой комнате есть кондиционер, телевизор, санузел, то есть условия, как дома», — сказал замминистра. Он отметил, что в карантинном центре живут лица с подозрением на коронавирус, что необходимо для сдерживания инфекции.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором пациенты карантинного центра в Юкоричиричикском районе Ташкентской области жалуются на продление карантина и отсутствие питания. На видео показано, как люди пытаются взломать металлические ворота.