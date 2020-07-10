Бишкек, , 11:29 — REGNUM ПЦР-анализ министра здравоохранения Киргизии Сабиржана Абдикаримова показал отрицательный результат на коронавирус, поэтому теперь его лечат от внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

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По ее словам, в то же время у заместителя министра Нурболота Усенбаева подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, и теперь его лечат от COVID-19.

«Состояние обоих чиновников врачи оценивают как «средней тяжести», — констатировала представитель министерства здравоохранения.