Воронеж, , 11:27 — REGNUM В Воронежской области 10 июля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Всего в регионе выявлено 9036 положительных тестов. Выписан после выздоровления был 7291 человек. По областным данным, скончались 79 человек.

Количество выписанных из больниц за последние сутки почти в два раза превысило число госпитализированных: 194 человека выздоровели, в больницу попал 101 пациент.

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