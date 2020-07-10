Москва, , 11:25 — REGNUM Те условия, в которых сейчас проходит ЕГЭ, никак не позволяют сказать, что данный экзамен проходит в штатном режиме. Об этом 10 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что Единый государственный экзамен в РФ проходит в штатном режиме.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нельзя называть штатным режимом то, что происходит сейчас, — сказал Володарский. — Когда детей проверяют на входе, обыскивают на всякие возможные шпаргалки и так далее. Недоверие не является частью штатного режима. Проверяют на наличие масок, не дают возможности общаться в коридорах. Это не штатный режим. В то же время, по нашим данным, сейчас таких серьёзных проблем, как в предыдущие годы (когда дети падали в обморок от нервного перенапряжения), мы пока не зафиксировали. Более того, во многих регионах к нам прислушались. Мы говорили, что не надо заставлять детей надевать маски в период самого экзамена. То есть в то время, когда ребенок пишет экзамен. И к нам прислушались — во многих регионах детям предоставили выбор — надевать маску или нет, а в классах не больше пяти и семи человек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов заявил, что утечек экзаменационных материалов Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году не было и экзамены проходят в штатном режиме.

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