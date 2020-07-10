Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Петербурге продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за сутки подтверждено 300 случаев инфицирования. Об этом сообщает 10 июля федеральный оперативный штаб.

Рост числа случаев заражения продолжается в Северной столице с 29 июня. Роспотребнадзор объясняет это безответственным поведением людей на фоне снятия карантинных ограничений.

Всего за время пандемии в городе выявили 26 981 носителя коронавируса. В России за это же время — 713 тыс. 936 носителей.

Выздоровело в Петербурге за время пандемии 20 890 человек, из них 156 — в последние сутки. Таким образом, число зараженных в день уже вдвое превышает число излечившихся от COVID-19.

Читайте также: Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Напомним, накануне была обнародована смертность в Петербурге за июнь 2020 года, оказалось, что она выросла на 55% по отношению к июню 2019-го.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге протестировали на коронавирус 19,5 тыс. человек

Читайте развитие сюжета: В Петербурге констатировали смерть еще 21 человека от COVID-19