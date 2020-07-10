Москва, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявлено 637 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщили в московском оперативном штабе.

«Количество новых заболевших почти вдвое меньше, чем месяц назад и более чем в десять раз меньше максимального количества заболевших за сутки», — рассказали в штабе.

Всего в Москве с начала распространения вируса выявили 228 тысяч случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России скончались 174 человека, проходивших лечение от коронавирусной инфекции.