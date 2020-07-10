Ульяновск, , 11:22 — REGNUM В Ульяновской области четвёртые сутки подряд суточное число выздоровевших превышает количество вновь выявленных носителей коронавируса — соответственно 160 и 103. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 10 июля (11:00 мск), в Ульяновской области официально выявлено 6836 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 103 — за последние сутки. Продолжают лечение 2569 человека.

Переболели COVID-19 с начала пандемии 4125 человек, в том числе за сутки выздоровление зарегистрировано у 160 пациентов. Новых летальных исходов, всего в Ульяновской области умерли 52 человека.

Отметим, что ранее в Ульяновской областной детской клинической больнице после капитального ремонта открылся консультативно-диагностический центр. В том числе здесь можно будет делать МРТ-исследование под наркозом, ранее за такой помощью приходилось отправляться в соседние регионы.