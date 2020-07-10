Астрахань, , 11:22 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 10 июля подтверждено 36 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, в том числе один — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 3122 человека.

В регионе у 125 тыс. 422 человек взяли 134 тыс. 508 анализов на коронавирусную инфекцию. 10 тыс. 336 человек сняли с учёта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом