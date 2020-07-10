Красноярск, , 11:20 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 июля в региональном оперштабе.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 10 235 человек. 6315 человек уже вылечились (+265 за сутки).

За последние сутки в Красноярском крае скончались 17 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в регионе — 212.

Случаи заражения зарегистрированы в 58 муниципальных образованиях региона. Впервые в списке зарегистрирован Дзержинский район.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в Красноярском крае было выявлено 10 106 носителей коронавируса.

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