Москва, , 11:23 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 6 635 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно его данным, в результате этого общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 составляет 713 936.

Также сообщается, что за этот же период в России от COVID-19 скончались 174 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 11 017.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране 489 068 человек вылечились от нового заболевания, 7 752 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 278 тысяч граждан в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.