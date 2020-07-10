Грозный, , 11:18 — REGNUM В Чечне вынесен приговор местной жительнице, по вине которой получили увечья две женщины. Обвиняемая сделала им операцию, после которой пострадавшим была удалена грудь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в СКР по региону.

Как установило следствие, злоумышленница в 2013 году незаконно оказывала косметологические услуги в домашних условиях. Обратившимся к ней двум клиенткам она с помощью инъекций ввела в молочные железы вазелиновое масло, от чего у них возникло осложнение, и грудь пришлось удалять хирургам.

За причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемая получила реальный срок. Однако исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком обвиненной 14-летнего возраста.