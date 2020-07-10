Казань, , 11:30 — REGNUM В Татарии по информации на 10 июля коронавирус выявили у 4929 человек, за сутки положительные тесты получили еще 36 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3833 человека (за сутки — 25 пациентов), скончался 21 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 14 человек, 22 — лечатся на дому. Все случаи заражения контактные. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрасте от 60 до 70 лет — 12 человек. Из общего числа инфицированных 13 человек — жители Казани, из Набережных Челнов — пятеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани технологию искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по результатам компьютерной томографии внедрят ещё в два медучреждения. Кроме подозрений на коронавирус, система позволяет выявлять очаги раковых заболеваний и другие патологии.

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