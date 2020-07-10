Оренбург, , 11:18 — REGNUM В Оренбургской области выросло число летальных исходов пациентов в COVID-центрах. За сутки, по состоянию на 10 июля, скончались две женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В Оренбуржье ухудшается эпидситуация. Стоит отметить, за последние сутки (на 10 июля) зафиксировано рекордное число подтвержденных случаев заражения — 95.

С начала пандемии, в регионе выявлено 4 610 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции скончались 27 пациентов. От болезни оправились 3 394 пациента.

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