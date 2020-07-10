Москва, , 11:17 — REGNUM Любое путешествие или поездка по стране сопряжены с риском заражения какой-либо инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Всегда есть риск, что вы заразитесь дизентерией, энтеровирусом, чем-то другим. Любая поездка имеет такой риск», — подчеркнула в интервью РИА Новости Вуйнович.

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При этом она добавила, что риск заражения COVID-19 снизится, если путешествующие по стране жители России будут соблюдать все гигиенические меры.

«Если есть все меры на местах, если все будут соблюдать всё — риск маленький, но риск всегда есть», — добавила представитель организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Это потребуется в том случае, если жители страны не будут соблюдать дистанцирование и носить маски в общественных местах. Также она указала на усиление пандемии на глобальном уровне. По её словам, об этом свидетельствуют рекордные уровни случаев заражения коронавирусом в мире, которые фиксируется ежедневно.

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