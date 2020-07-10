Астрахань, , 11:16 — REGNUM В Астраханской области 10 июля подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3873 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 676 человек. За весь период 3122 человека выздоровели и были выписаны, 36 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2772 человека, 10 тыс. 336 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,84.

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