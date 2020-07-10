Петрозаводск, , 11:17 — REGNUM В Республике Карелия выявлено еще 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, при этом 25 человек из числа ранее заболевших выздоровели. Об этом 10 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в регионе выявлено 1684 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 16 зарегистрированы в Петрозаводске, шесть в Суоярви, два в Медвежьегорском районе в селе Толвуя и поселке Новая Габсельга, еще два в Сортавальском районе, в райцентре и в поселке Кааламо. По одному новому случаю выявлено в Лахденпохье и в деревне Ряймяля Питкярантского района.

При этом с нчала пандемии 897 человек выписаны, в том числе 25 человек за сутки: из них 13 в Петрозаводске, семь в Беломорском районе, два в Кондопожском районе и по одному в Прионежском, Муезерском и Питкярантском районах.

Всего за время пандемии проведено 89 153 исследования, что на 1294 больше, чем сутками ранее. 775 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество сократилось на 182 человека, еще 23 человека находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в республике продолжает отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией. На сегодняшний день — 850 человек из этого 11 за сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 63 человека умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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