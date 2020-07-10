Чебоксары, , 11:15 — REGNUM В Чувашии подтверждено ещё более 60 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 10 июля (11:00 мск), в Чувашии официально выявлено 5718 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 61 — за последние сутки. Продолжают лечение 2543 человека.

Переболели COVID-19 с начала пандемии 3132 человека, в том числе за сутки выздоровление зарегистрировано у 25 пациентов. Новых летальных исходов, всего в Чувашии умерли 43 человека.

Отметим, что 10 июля в Чувашии состоится очередное заседание регионального штаба по предотвращению угрозы распространения коронавируса. В настоящее время в республике действует первый этап снятия ограничений, сохраняется масочный режим.