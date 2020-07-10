Курск, , 11:12 — REGNUM В Курской области по состоянию на 10 июля зарегистрировано 45 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждена ещё одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончался 45-летний мужчина.

Выписан после выздоровления был 3921 пациент, в том числе 44 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 20 человек.

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