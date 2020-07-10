Ярославль, , 11:10 — REGNUM Ярославская епархия приобрела для больниц области медицинское оборудование: кислородные концентраторы, пульсоксиметры и термометры. Об этом сообщает официальный сайт Ярославской митрополии.

Передача оборудования Yareparhia.ru

Оборудование поступит в Ростовскую, Некрасовскую, Гаврилов-Ямскую и Бурмакинскую больницы. Священники выяснили потребности каждой конкретной больницы.

«В одной больнице необходим еще один запасной концентратор кислорода для больных, в других, поскольку у них есть фельдшерские пункты, есть необходимость помочь им бесконтактными термометрами и пульсоксиметрами. Зачастую при первом контакте с больным, обратившимся с подозрением на коронавирус, необходимо моментально измерить температуру и уровень кислорода в крови. В такой ситуации пульсоксиметры и термометры давно стали расходным оборудованием», — рассказал руководитель социального отдела иеромонах Агафангел (Шкуранков).

10 июля оборудование было передано в Ростовскую и Некрасовскую больницы.

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