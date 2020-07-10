Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбургской области запретили движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по ряду дорог. Причиной объявления ограничительной меры названа жара, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

В Оренбуржье воздух прогревается до 39 градусов по Цельсию. Движение большегрузов на ряде участков дорог приостановлено во избежание разрушения дорожного полотна.

Ограничение действует на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Оренбург — Орск — подъезд к пункту пропуска «Орск»); трассе А-305 Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан; трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак-граница с Республикой Казахстан.