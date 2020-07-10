Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Вирус выявили у 159 человек из Екатеринбурга, а также у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовска, Ачита, Асбеста, Белоярского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральска, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Ирбита, поселка Малышева, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режевского, Североуральского, Сысерти, Талицы, Туринска и Шали.

По данным на 10 июля в регионе подтверждены 15 343 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили COVID-19 более чем у 390 медиков c начала пандемии.