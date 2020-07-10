Сыктывкар, , 11:35 — REGNUM Региональные стимулирующие выплаты медикам, не подпадающим под федеральные постановления о надбавках за работу с COVID-19, установлены в Коми. Об этом сообщает минздрав региона.

«Доплаты коснутся тех, кто ранее не попал под действие федеральных постановлений», — говорится в сообщении.

Это медработники, рискующие заразиться коронавирусом от пациентов. Врачи выездных бригад скорой помощи смогут получить по 10 тыс. рублей в месяц, средний персонал выездных бригад — по 7 тыс. рублей, младший сестринский персонал и водители — по 5 тыс. рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 10 тыс. рублей назначены медикам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь: врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам. Средний медперсонал таких подразделений получит по 7 тыс. рублей, младший медицинский и обслуживающий персонал — по 5 тыс. рублей.

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