Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Ленинградской области третий день подряд отмечается суточный рост числа выявленных носителей SARS-CoV-2 ровно на 50 человек, в то время как число выздоровевших не достигает и десяти человек за сутки. Об этом 10 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в регионе 4942 случая заражения, 50 из них были выявлены за истекшие сутки. Еще восемь человек выздоровели, таким образом в Ленобласти с начала пандемии полностью вылечились 4234 человека, еще 672 продолжают лечение. Умерли 36 пациентов.

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За последние сутки подтверждено 174 летальных случая. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 752 человек.

За последние сутки в России 6635 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено 1673 (25,2%) без клинических проявлений. За весь период по России умерло 11 017 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 489 068 человек.

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