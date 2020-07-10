Курск, , 11:06 — REGNUM В Курской области 10 июля зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 25 женщин и 21 мужчины. Заразился один ребёнок в возрасте до шести лет и четыре ребёнка до 14 лет, два человека в возрасте от 18 до 29 лет, 16 человек от 30 до 49 лет, 15 человек от 50 до 64 лет и восемь человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5560 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1597 пациентов. 1270 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

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