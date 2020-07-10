Кишинёв, , 11:07 — REGNUM В молдавском парламенте снова появилась правящая коалиция из депутатов социалистов и демократов с ещё одним независимым народным избранником. Об этом 10 июля сообщил президент Молдавии Игорь Додон в видеосообщении, которое транслировалось на его странице в соцсети Facebook.

«У нас сейчас есть парламентское большинство — 50 плюс один, то есть партии (социалистов и демократов) и независимый депутат», — заявил молдавский лидер.

Также он отметил, что присутствующие в парламенте оппозиционные партии тоже пытаются создать коалицию и указал, что диалог правящей коалиции с оппозицией возможен, кроме партии «Шор» и группы Pro Moldova.

При этом Додон отметил, что перестановка в правительстве Молдавии возможна только в том случае, если у оппозиции будет достаточное количество голосов для отставки действующего кабинета министров. Если этого не случится, правительство Иона Кику проработает до досрочных выборов в парламент республики, которые могут пройти весной 2021 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан заявил, что решил временно отказаться от ухода из парламента и остаться в Партии социалистов, хотя до этого намеревался присоединиться к оппозиции.