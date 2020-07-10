Уфа, , 11:05 — REGNUM 48 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

По сообщению пресс-службы, всего в регионе подтверждено 5826 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 3898 человек, в том числе 236 граждан — за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах лечатся 364 человека, а 1545 граждан получают лечение на дому.

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