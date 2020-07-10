Пенза, , 11:05 — REGNUM В Пензенской области по данным на 10 июля наличие коронавируса подтвердилось у 5663 человек. За сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

Всего с начала пандемии выздоровели 5126 человек, за сутки — 65 пациентов, скончались от инфекции 60 человек, четверо — за последние 24 часа.

Под наблюдением врачей остаются 4916 пензенцев, сняты с учета более 21,8 человек. Среди новых инфицированных есть дети — один в возрасте 10-ти месяцев, второй — семь лет. Наибольшее число зараженных оказалось в Пензе — 26 человек.

На сегодняшний день в регионе проведено более 170,1 тыс. исследований на коронавирус, обследовано 161,1 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии с диагнозом COVID-19 число скончавшихся достигло 60 человек.

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