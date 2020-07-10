Каспийск, Дагестан, , 10:54 — REGNUM Двое жителей дагестанского Каспийска задержаны по подозрению в вымогательстве 2 млн рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Житель Каспийска обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него денег. Он рассказал, что с начала июня текущего года неизвестные ему люди требуют передать им 2 млн рублей, а в случае отказа грозятся расправой. Эту сумму злоумышленникам якобы задолжал его сын.

В ходе оперативного эксперимента, проходившего под контролем правоохранителей, вымогатели получили от потерпевшего пакет с муляжом денег. После передачи злоумышленники были задержаны — ими оказались двое жителей Каспийска.

Кроме того, у подозреваемых при себе были обнаружены самодельный пистолет с магазином, снаряженным патронами, и сверток с порошкообразным веществом. Установлено, что пистолет пригоден для стрельбы, а изъятое вещество — это мефедрон в количестве 13 средних разовых доз.

Против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте наркотических средств. Расследование продолжается.