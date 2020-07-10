Афины , , 11:01 — REGNUM Перед зданием парламента Греции в Афинах, где проходило обсуждение законопроекта об ограничении митингов, произошли беспорядки. Об этом 10 июля сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Также указывается, что около площади Синтагма группа, состоящая примерно из 150 человек, начала забрасывать правоохранителей у здания парламента бутылками с зажигательной смесью и камнями, на что полиция ответила слезоточивым газом. Беспорядки продолжались порядка 15 минут.

Также уточняется, что в результате беспорядков сотрудниками полиции было задержано около 22 их участников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля греческий парламент рассматривал законопроект, регулирующий проведение демонстраций и митингов, который серьезно меняет существующий в настоящее время простой порядок проведения уличных собраний.

Согласно новому документу, организаторы обязаны уведомлять о мероприятии власти, однако незаявленное собрание не является незаконным. При этом акцию могут запретить в случае, если существует вероятность того, что его проведение непропорционально нарушит социально-экономическую жизнь района, кроме того, полиции в ряде случаев разрешается разгонять митинги.