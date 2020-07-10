Кейптаун, , 10:54 — REGNUM В ЮАР подтвердили смерть традиционной королевы народа коса Нолойисо Сандиле. Об этом передает корпорация телерадиовещания ЮАР (SABC) со ссылкой на заявление королевской семьи Амархархабе.

56-летняя женщина была госпитализирована с осложнениями COVID-19, после чего она скончалась в больнице, сообщают журналисты.

Напомним, что в ЮАР, которая официально является парламентской республикой, существуют семь официально признанных королевств, представляющих различные этнические группы и кланы страны.

Будучи сестрой нынешнего племенного вождя зулусов, короля Гадвилла Цвелитини, Сандиле занимала пост регента королевской семьи Амархархабе народа коса. Королева Нолойисо была замужем за монархом семьи Амархарабе, Макхобой Сандиле, в течение более чем двух десятилетий до его смерти в 2011 году. Затем она стала регентом, так как ее сын, принц Джонгуксоло Сандиле, был слишком мал, чтобы править.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал ее «оплотом традиционных ценностей, вдохновляющим и принципиальным лидером своего народа», отметив, что она сыграла важную роль в развитии своего королевства, расположенного в Восточно-Капской провинции.

«Под ее умелым руководством Амархархабе твердо встали на путь перемен и приспособились к требованиям современного общества, все это время с гордостью сохраняя свою историю, традиции и самобытность», — подчеркнул Рамафоса.

Он также высоко оценил ее как защитницу женщин, которые бросают вызов патриархату в обществе.

«Когда мы столкнулись с серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, королева Нолойисо активно мобилизовала национальные усилия по борьбе с пандемией, в том числе призвав общины прекратить традиционные церемонии инициации», — добавил президент.

«Единая позиция, занятая семью королевствами в этом отношении, стала решающим шагом для спасения жизней, и мы в долгу перед королевой за ту роль, которую она сыграла [в борьбе с пандемией]», — отметил Рамафоса.