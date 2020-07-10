Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства.

Дипломатическое ведомство приводит материалы местных СМИ, в которых сообщается о росте заболеваемости пневмонией. «Смертность от этой болезни намного выше, чем от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении посольства.

В министерстве здравоохранения Казахстана ответили на публикацию. Сообщается, что информация о неизвестной пневмонии, более смертельной, чем коронавирус, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что по итогам первой половины 2020 года пневмонией заболели 95 546 человек, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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