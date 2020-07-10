Токио, , 10:44 — REGNUM В Японии прошедшие испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» (он же «Авиган») показали его неэффективность при лечении коронавруса. Об этом 10 июля сообщает Kyodo.

Отмечается, что испытания показали отсутствие видимой разницы в результатах лечения коронавируса у пациентов, кто принимал данный препарат, и тех, кто его не использовал.

«Мы не смогли установить существенной разницы», — сказал профессор университета Ёхэи Дои, где проходили испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Министерство здравоохранения РФ одобрило препарат «Авифавир» — егоо международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.

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