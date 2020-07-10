Москва, , 10:41 — REGNUM Вопрос о проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2020 года стал головной болью и для учителей, и для родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Самая главная проблема, которая сейчас беспокоит не только учителей, но и родителей, это то, что Кравцов пообещал в сентябре и в октябре по всем классам Всероссийские проверочные работы (ВПР). И по этому поводу уже сейчас и родители плачут, и учителя, — сказал Луховицкий. — Потому что хотя и было сказано, что на это якобы не будут обращать внимания и что это якобы не для того, чтобы проверить учителей или детей, остаётся вопрос, зачем тогда проводить эти ВПР? Безусловно, мы будем всячески настаивать на том, что если ВПР нельзя отменить (что было бы разумнее всего), то по крайней мере, чтобы их не было этой осенью после дистанционного обучения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцова уже просили отменить проведение в РФ Всероссийских проверочных работ.

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