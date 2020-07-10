Красногорск, 10 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Московской области выпускники школ 10 июля проходит ЕГЭ по математике. Об этом сообщает правительство региона.
Всего испытание проходят 21 тысяча человек. В регионе подготовили к проведению экзамена 262 пункта проведения, оборудованных в соответствии с требованиями.
«За ходом проведения экзаменов будут следить 587 общественных наблюдателей, а также 91 онлайн-наблюдатель из ситуационных центров, созданных на базе областных вузов и на федеральном портале», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 24 июля.