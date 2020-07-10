Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 10 июля, подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, сообщает управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю (2−9 июля) прирост случаев заражения составил 1,1%, коэффициент распространения — 1,8 (с 24 июля по 1 июля — 1,7).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 610 носителей SARS-CoV-2.

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