Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM Фестиваль «Царские дни» в Свердловской области несёт в себе эпидемиологические риски, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Как передаёт «Федерал пресс», Брико не смог положительно оценить мероприятие с точки зрения эпидбезопасности.

«Приедут разные люди из разных мест, не знаю, удастся ли им выполнить все требования по обеспечению невозможности распространения возбудителя. Это очень сомнительно», — сказал специалист.

Брико добавил, что болеющие COVID-19 бессимптомно могут заразить других людей, в частности при несоблюдении безопасной дистанции и требований по ношению масок. «Так что это очень рискованное мероприятие», — считает главный эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, главный крестный ход в рамках фестиваля «Царские дни» запланирован на ночь с 16 на 17 июля 2020 года. В прошлые годы в крестном ходе участвовали десятки тысяч человек.

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