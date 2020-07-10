Лондон, , 10:37 — REGNUM В Великобритании под уголовное преследование попал сотрудник лондонской полиции. 21-летнего Бенджамина Ханнама обвиняют сразу в пяти преступлениях. Как сообщает BBC, расследование проводилось контртеррористическим командованием британской столицы.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год он является членом ультраправой террористической группировки National Action, которая запрещена в Великобритании. При этом в своём заявлении о вступлении в полицию Лондона этот факт в своей биографии он не указал. Также стража порядка обвинили в мошенничестве и хранении детской порнографии.

В Скотленд-Ярде заявили, что Ханнама отстранили от службы. Подозреваемый предстанет перед Вестминстерским судом в августе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании арестованы пять членов неонацистской группировки